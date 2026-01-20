राजा वड़िंग ने खुद ही खोल दी कांग्रेस की पोल... रवनीत सिंह बिट्टू ने कसा तीखा तंज

भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी हालत पर तीखा तंज कसा है।

पंजाब डेस्क: भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी हालत पर तीखा तंज कसा है। बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस एक "जंग लगी" पार्टी बन गई है, जिसके "नट और बोल्ट" अब ढीले हो रहे हैं।

रवनीत बिट्टू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि वड़िंग ने खुद पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी की पोल खोल दी है। बिट्टू के मुताबिक, राजा वड़िंग ने माना है कि जब मुख्यमंत्री का चुनाव होना था, तो पंजाब के ज़्यादातर MLA सुनील जाखड़ या सुखजिंदर सिंह रंधावा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन MLAs की राय को नजरअंदाज करते हुए राहुल गांधी और गांधी परिवार ने 'फरमान' जारी कर दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उन्होंने सवाल किया कि अगर जनता द्वारा चुने गए MLAs के वोटों की कोई अहमियत नहीं थी, तो डेमोक्रेसी कहाँ थी?

कांग्रेसियों को 'बंधुआ मजदूर' कहा

कांग्रेस के काम करने के तरीके पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी में कोई इंडिपेंडेंट वर्कर या लीडर नहीं है, बल्कि सभी "बंधुआ मजदूरों" की तरह काम कर रहे हैं, जहां सिर्फ एक परिवार का राज है। उन्होंने कहा कि राजा वड़िंग ने अपनी ही पार्टी को सबके सामने एक्सपोज कर दिया है। रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस वर्करों से इस पार्टी से छुटकारा पाने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि ऊपर से आए ऑर्डर से वर्करों की मेहनत एक मिनट में खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें एक अच्छी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here