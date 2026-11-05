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Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 05 Nov, 2026 01:06 PM

punjab top 5

पंजाब की सियासत में एक और बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा के..

1) पंजाब की सियासत में दिवाली से पहले बड़ा धमाका! बदलेंगे समीकरण
पंजाब की सियासत में एक और बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा के..

2) स्वास्थ्य विभाग का 'कारनामा': 30 अक्तूबर को जारी पत्र पर डाल दी '30 नवम्बर' की तारीख!
सेहत विभाग और उसके कारनामों से तो शहरवासी वाकिफ ही हैं, लेकिन इस बार दफ्तर सिविल सर्जन, अमृतसर..

3) AAP विधायक के ठिकानों पर दूसरे दिन भी ED रेड जारी, दोनों घर किए सील
मोगा में प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने बुधवार तड़के आम आदमी पार्टी की विधायक और पंजाब महिला विंग की प्रधान डॉ. अमनदीप कौर ..

4) Jalandhar के रिहायशी इलाके में चली ताबड़तोड़ Firing,  दहशत का माहौल
गुरु नानक नगर में बुधवार देर रात अंधाधुंध फायरिंग हो गई। बाइक सवार दो नकाबपोश युवकों..

और ये भी पढ़े

5) स्वास्थ्य विभाग का 'कारनामा': 30 अक्तूबर को जारी पत्र पर डाल दी '30 नवम्बर' की तारीख!
सेहत विभाग और उसके कारनामों से तो शहरवासी वाकिफ ही हैं, लेकिन इस बार दफ्तर सिविल सर्जन, अमृतसर...

 

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