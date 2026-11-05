पंजाब की सियासत में दिवाली से पहले बड़ा धमाका! बदलेंगे समीकरण

पंजाब की सियासत में एक और बड़ा उलटफेर होने जा रहा है।

पटियाला/जालंधर: पंजाब की सियासत में एक और बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा के पुनर्जीवित अकाली दल से नाता तोड़ने के बाद अब उनके शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि वह दिवाली से पहले या इसके एक-दो दिन बाद अकाली दल में शामिल हो सकते हैं।

प्रो. चंदूमाजरा के इस्तीफे से पुनर्जीवित अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। पटियाला और श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्रों में उनका अच्छा प्रभाव है और वह इन दोनों हलकों का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। चंदूमाजरा को अकाली दल में लाने के लिए पार्टी प्रधान सुखबीर बादल का एक बेहद करीबी नेता लगातार उनके संपर्क में था। यह नेता मालवा क्षेत्र से संबंधित है और उसी के प्रयासों से यह मामला सिरे चढ़ा है। अकाली दल के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, यह नेता अब अन्य पंथक नेताओं के साथ भी संपर्क बनाए हुए है। आने वाले दिनों में पुनर्जीवित अकाली दल के कुछ और बड़े नेता तथा शिरोमणि कमेटी के 5-6 सदस्य भी अकाली दल में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि सुखबीर बादल का यह करीबी नेता लगातार इन नेताओं के संपर्क में है। इससे पहले भी वह कुछ नेताओं की अकाली दल में वापसी करवाने में अहम भूमिका निभा चुका है।

सूत्रों के अनुसार, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन होने की पूरी संभावना है। इस संबंध में दोनों दलों के बीच बातचीत अंतिम दौर में बताई जा रही है। शिरोमणि अकाली दल छोड़कर दूसरे दलों में गए कई नेताओं के दोबारा पार्टी के संपर्क में आने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि इन नेताओं को मौजूदा राजनीतिक दलों में वह महत्व और सम्मान नहीं मिल रहा, जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ऐसे में वे अब अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाशने लगे हैं। अकाली दल छोड़कर गए नेताओं की घर वापसी से सुखबीर बादल के प्रति लोगों का भरोसा और मजबूत हो सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पंजाब के लोग इस समय ऐसी सरकार चाहते हैं, जो राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए।