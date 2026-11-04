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Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 04 Nov, 2026 12:44 PM
आम आदमी पार्टी द्वारा कुछ दिन पहले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों..
1) AAP MLA के घर और फ्लैट्स पर ED की रेड, CRPF की टीमें भी पहुंचीं
आम आदमी पार्टी द्वारा कुछ दिन पहले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों..
2) त्योहारों पर यात्रियों को मिलेगी राहत, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से चलेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें
त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पैशल ट्रेनें शुरू की..
3)पंजाब पुलिस कर्मचारियों के लिए नए आदेश जारी, थानों में जरूरी हुआ यह काम
शहर में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और आम जनता..
4) दिवाली से पहले हजारों परिवारों को बड़ी राहत, करोड़ों का ब्याज माफ करेगा चंडीगढ़ प्रशासन!
दिवाली से पहले चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में रहने वाले हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलने ..
5) सरेआम शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे शराबी, निहंग सिंहों ने की जमकर 'छित्तर परेड', दी खुली चेतावनी
गिल रोड स्थित अति-व्यस्त पाहवा चौक पर सार्वजनिक स्थान पर बैठकर सरेआम शराब पीने..
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 10 : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : जालंधर में 2 बड़े कारोबारियों के बच्चों की मौ/त तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : सियासत में बड़ी हलचल तो वहीं मां-बेटे की दर्दनाक मौ/त, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : तरुण चुघ ने घेरी सरकार तो वहीं दिलजीत कॉन्सर्ट पर बड़ा अपडेट, पढ़ें Top 10
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पंजाब में 5 IAS अधिकारियों के तबादले, कई अफसरों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां
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05/11/2026 22:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। पुराने कामों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। मन उलझनों से
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज उधार पर दिया पैसा वापिस मिल सकता है। किसी दोस्त
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिज़नेस करने वाले जातकों के आज नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेग। ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आर्थिक स्थिति
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। प्रेम जीवन
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आपकी सूझबूझ से अटके काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आज हर काम में सावधानी बरतने की ज़रुरत है। व्यापार में
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क फायदेमंद रहेगा।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। दोस्तों से हंसी-मजाक में दिन बीतेगा।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। आज किसी के भी मामले में दखल अंदाज़ी न करें।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। ऑफिस में बॉस को आपकी नई सोच पसंद आ सकती है। प्रॉपर्टी के
मीन राशि वालों आज का दिन अच्छा रहेगा। परिवार में शुभ कार्य की योजना बन सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात
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