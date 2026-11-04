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  • Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 04 Nov, 2026 12:44 PM

punjab top 5

आम आदमी पार्टी द्वारा कुछ दिन पहले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों..

1) AAP MLA के घर और फ्लैट्स पर ED की रेड, CRPF की टीमें भी पहुंचीं
आम आदमी पार्टी द्वारा कुछ दिन पहले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों..

2) त्योहारों पर यात्रियों को मिलेगी राहत, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से चलेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें
त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पैशल ट्रेनें शुरू की..

3)पंजाब पुलिस कर्मचारियों के लिए नए आदेश जारी, थानों में जरूरी हुआ यह काम
शहर में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और आम जनता..

4) दिवाली से पहले हजारों परिवारों को बड़ी राहत, करोड़ों का ब्याज माफ करेगा चंडीगढ़ प्रशासन!
दिवाली से पहले चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में रहने वाले हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलने ..

5) सरेआम शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे शराबी, निहंग सिंहों ने की जमकर 'छित्तर परेड', दी खुली चेतावनी
गिल रोड स्थित अति-व्यस्त पाहवा चौक पर सार्वजनिक स्थान पर बैठकर सरेआम शराब पीने..

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