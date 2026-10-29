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Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 29 Oct, 2026 12:52 PM

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त्योहारी सीजन में ट्रेनों में उमड़ने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए उत्तर रेलवे..

1) दिवाली-छठ पर रेलवे का तोहफा, बिहार-बंगाल के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानें तारीख और Timing
त्योहारी सीजन में ट्रेनों में उमड़ने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए उत्तर रेलवे..

2) Ludhiana में रेस्टोरेंट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, अमृतधारी युवक पर हमला कर काटे केस
महानगर में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए हथियारबंद बदमाशों ने बुधवार देर रात ढोल्लेवाल इलाके..

3) पटाखा कारोबारियों को झटका! लाइसेंस जारी करने के लिए लॉटरी स्थगित, कोर्ट के फैसले का इंतजार
पठानकोट रोड स्थित राओवाली गांव में पटाखा मार्कीट स्थापित करने के लिए अस्थायी..

4) होशियारपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, पिता ने बेटी को बेरहमी से उतारा मौ/त के घाट
होशियारपुर के गांव धूत कला से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है..

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5) करवाचौथ पर चांद का दीदार कब? जानें आपके शहर में कितने बजे निकलेगा चांद
देशभर में आज करवाचौथ का त्योहार मनाया जा रहा  है। इस दिन सुहागिनों को चांद के दीदार का ...

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