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  • करवाचौथ पर चांद का दीदार कब? जानें आपके शहर में कितने बजे निकलेगा चांद

करवाचौथ पर चांद का दीदार कब? जानें आपके शहर में कितने बजे निकलेगा चांद

Edited By Vatika,Updated: 29 Oct, 2026 08:40 AM

karwa chauth 2026

आज सुहागिनों को रहेगा चंद्रमा दर्शन का इंतजार

जैतो (पराशर): देशभर में आज करवाचौथ का त्योहार मनाया जा रहा  है। इस दिन सुहागिनों को चांद के दीदार का बेसब्री से इंतजार रहेगा। पंचांग के अनुसार, वीरवार को अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय का समय अलग-अलग रहने की संभावना है।

पंडित शिव कुमार शर्मा के अनुसार, यदि मौसम अनुकूल रहा तो जालंधर में रात 8:10 बजे, अमृतसर में 8:12 बजे, फरीदकोट और फिरोजपुर में 8:16 बजे, मोगा में 8:14 बजे, बठिंडा में 8:17 बजे, लुधियाना में 8:11 बजे, संगरूर में 8:13 बजे, पटियाला में 8:10 बजे, चंडीगढ़ में 8:05 बजे, रोपड़ में 8:08 बजे, पंचकूला में 8:07 बजे, जींद में 8:14 बजे, सिरसा में 8:19 बजे, रोहतक में 8:14 बजे, पानीपत में 8:11 बजे, गुरुग्राम में रात 8:04 बजे और श्रीगंगानगर में 8:22 बजे चांद दिखाई देने की संभावना है।

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