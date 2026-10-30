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पंजाब में स्कूलों की Timing Change! 2 नवंबर से लागू होगा नया शेड्यूल, जानें कितने बजे लगेंगे स्कूल

Edited By Vatika,Updated: 30 Oct, 2026 09:36 AM

punjab school timing change

पंजाब में बदलते मौसम को देखते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों के समय में बदलाव

चंडीगढ़: पंजाब में बदलते मौसम को देखते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। नया शेड्यूल 2 नवंबर से लागू होगा। इसके तहत सरकारी, निजी, एडेड और मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है।

शिक्षा विभाग के नए आदेशों के अनुसार, प्राइमरी स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेंगे। वहीं, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक निर्धारित किया गया है। बता दें कि 1 नवंबर को रविवार होने के कारण स्कूलों में सामान्य साप्ताहिक अवकाश रहेगा। ऐसे में बदला हुआ समय सोमवार, 2 नवंबर से लागू होगा।

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