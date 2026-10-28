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Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 28 Oct, 2026 12:57 PM

punjab top 5

पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर, इलेक्शन कमीशन..

1) पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी खबर, 12 नवंबर से शुरू होगी ये प्रक्रिया
पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर, इलेक्शन कमीशन..

2) पंजाब के NH पर बड़ा हादसा! इंडो-कैनेडियन बस और कार की भयानक टक्कर, उड़े परखच्चे
फिल्लौर नेशनल हाईवे पर इंडो-कैनेडियन बस नंबर HR 68 C 289 ने कार नंबर TO 62 CH PB 99 D..

3) धमाके से दहला पंजाब का यह इलाका! सहमे लोग
सुल्तानपुर लोधी में पटाखे फोड़ते समय अचानक धमाका होने की खबर सामने..

4) Toll Plaza New Rule: टोल प्लाजा के पास रहने वालों को बड़ी राहत, 1 नवंबर से मिलने जा रही खास सुविधा, पढ़ें...
नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है।..

5) अमेरिका डिपोर्ट हुए भारतीयों का मामला, डंकी रूट नेटवर्क का कथित सरगना गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने अमेरिका से निर्वासित भारतीयों से...

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