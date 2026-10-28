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Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 28 Oct, 2026 12:57 PM
पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर, इलेक्शन कमीशन..
1) पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी खबर, 12 नवंबर से शुरू होगी ये प्रक्रिया
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4) Toll Plaza New Rule: टोल प्लाजा के पास रहने वालों को बड़ी राहत, 1 नवंबर से मिलने जा रही खास सुविधा, पढ़ें...
नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है।..
5) अमेरिका डिपोर्ट हुए भारतीयों का मामला, डंकी रूट नेटवर्क का कथित सरगना गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने अमेरिका से निर्वासित भारतीयों से...
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 10 : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
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पंजाब में 5 IAS अधिकारियों के तबादले, कई अफसरों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां
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05/11/2026 22:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। पुराने कामों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। मन उलझनों से
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज उधार पर दिया पैसा वापिस मिल सकता है। किसी दोस्त
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिज़नेस करने वाले जातकों के आज नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेग। ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आर्थिक स्थिति
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। प्रेम जीवन
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आपकी सूझबूझ से अटके काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आज हर काम में सावधानी बरतने की ज़रुरत है। व्यापार में
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क फायदेमंद रहेगा।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। दोस्तों से हंसी-मजाक में दिन बीतेगा।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। आज किसी के भी मामले में दखल अंदाज़ी न करें।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। ऑफिस में बॉस को आपकी नई सोच पसंद आ सकती है। प्रॉपर्टी के
मीन राशि वालों आज का दिन अच्छा रहेगा। परिवार में शुभ कार्य की योजना बन सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात
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