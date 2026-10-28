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धमाके से दहला पंजाब का यह इलाका! सहमे लोग

Edited By Urmila,Updated: 28 Oct, 2026 12:51 PM

explosion firecrackers in hajipur village sultanpur lodhi

सुल्तानपुर लोधी में पटाखे फोड़ते समय अचानक धमाका होने की खबर सामने आई है। धमाके की वजह से दो युवक घायल हो गए।

कपूरथला/हाजीपुर (गुरप्रीत): सुल्तानपुर लोधी में पटाखे फोड़ते समय अचानक धमाका होने की खबर सामने आई है। धमाके की वजह से दो युवक घायल हो गए। इस हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। धमाके की आवाज सुनते ही लोग दहशत में आ गए। मिली जानकारी के मुताबिक, हाजीपुर गांव में पटाखे फोड़ते समय अचानक धमाका हुआ, जिससे दो युवक घायल हो गए।

Firecracker Accident

घायल युवकों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल, हादसे के सही कारणों और घायल युवकों की हालत के बारे में पूरी जानकारी का इंतजार है। इस घटना ने एक बार फिर पटाखे फोड़ते समय सावधानी बरतने की जरूरत को सामने ला दिया है।

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