धमाके से दहला पंजाब का यह इलाका! सहमे लोग

सुल्तानपुर लोधी में पटाखे फोड़ते समय अचानक धमाका होने की खबर सामने आई है। धमाके की वजह से दो युवक घायल हो गए।

कपूरथला/हाजीपुर (गुरप्रीत): सुल्तानपुर लोधी में पटाखे फोड़ते समय अचानक धमाका होने की खबर सामने आई है। धमाके की वजह से दो युवक घायल हो गए। इस हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। धमाके की आवाज सुनते ही लोग दहशत में आ गए। मिली जानकारी के मुताबिक, हाजीपुर गांव में पटाखे फोड़ते समय अचानक धमाका हुआ, जिससे दो युवक घायल हो गए।

घायल युवकों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल, हादसे के सही कारणों और घायल युवकों की हालत के बारे में पूरी जानकारी का इंतजार है। इस घटना ने एक बार फिर पटाखे फोड़ते समय सावधानी बरतने की जरूरत को सामने ला दिया है।

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