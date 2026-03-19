Punjab: पावरकॉम का बड़ा Action: काटे अवैध कनेक्शन, मचा हड़कंप

राज्य में जहां कई लोग बिजली सप्लाई का अवैध लाभ उठा रहे हैं, वहीं विभाग की कार्यप्रणाली

पटियाला/रखड़ा (राणा) : राज्य में जहां कई लोग बिजली सप्लाई का अवैध लाभ उठा रहे हैं, वहीं विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीएसपीसीएल की इंफोर्समेंट टीम ने एस.सी. संगरूर जतिंदर गर्ग की अगुवाई में नजदीकी गांव सूलर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक संस्था की कृषि योग्य जमीन पर 7 ट्यूबवेल कनेक्शन चलते पाए गए, जिनमें से 2 कनेक्शन 24 घंटे वाली बिजली लाइन से जुड़े थे, जबकि 2 कनेक्शन बिना किसी रिकॉर्ड के पाए गए। अधिकारियों ने सभी कनेक्शनों का रिकॉर्ड कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार यह जमीन गूंगे-बोले और बेसहारा अनाथ बच्चों की भलाई के लिए दविंदर सिंह पुत्र तेजिंदर सिंह द्वारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम करवाई गई थी। आरोप है कि भू-माफिया ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपये की जमीन हड़प ली और अब बिजली सप्लाई का भी अवैध इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये कनेक्शन करीब 20 साल से चल रहे थे, जिससे विभागीय लापरवाही और मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता एनआरआई ने भी कहा कि इन कनेक्शनों में फर्जी दस्तावेज सामने आ सकते हैं।

एस.सी. जतिंदर गर्ग ने कहा कि अवैध बिजली उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सूलर के एसडीओ विकास गुप्ता ने बताया कि 24 घंटे लाइन पर चलने वाले कनेक्शनों की भी जांच की जाएगी और खेतों में चल रहे अन्य कनेक्शनों की भी चेकिंग होगी। सूत्रों के अनुसार जिन स्थानों पर पहले कृषि कनेक्शन थे, वहां अब अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं और पुराने कनेक्शनों के साथ छेड़छाड़ की गई है। जांच के बाद और खुलासे होने की संभावना है।