Punjab: कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौ/त के घाट, वजह जान रह जाएंगे हैरान

जिले में एक पुत्र द्वारा अपनी मां का हत्या करने की घिनौनी हरकत सामने आई है।

राजपुरा: जिले में एक पुत्र द्वारा अपनी मां का हत्या करने की घिनौनी हरकत सामने आई है। राजपुरा की भारत कॉलोनी के एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। इस बारे में ओल्ड राजपुरा की दर्शरत कॉलोनी के बेटे गुरप्रीत सिंह ने सिटी पुलिस में शिकायत दी कि उसके पिता दर्शन सिंह एक एक्सीडेंट की वजह से मानसिक रूप से बीमार हैं। उसकी मां कृष्णा देवी और आरोपी अपने पिता की देखभाल करते हैं। उसका भाई सरबजीत सिंह अक्सर अपने माता-पिता से घर और जमीन बेचने के लिए कहता था।

15 मार्च को भी उसने जमीन और प्रॉपर्टी बेचने को लेकर बहस शुरू कर दी और गुस्से में आकर उसने अपनी मां कृष्णा देवी का सिर दीवार पर मार दिया, जिससे उनके सिर से खून बहने लगा। आरोपी अपनी मां को इलाज के लिए सिविल अस्पताल राजपुरा ले गया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे राजिंदरा अस्पताल पटियाला रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मित्रका कृष्णा देवी के छोटे बेटे गुरप्रीत सिंह की शिकायत पर बड़े बेटे सरबजीत सिंह के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब इस बारे में मामले के परमिशन ऑफिसर फोकल पॉइंट चौकी इंचार्ज बलवीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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