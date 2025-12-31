Corruption पर पंजाब सरकार का शिकंजा, रिश्वत लेते अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार

पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।

चंडीगढ़: पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत वाइल्ड लाइफ डिवीजन, गढ़शंकर, जिला होशियारपुर में तैनात ब्लॉक अधिकारी राजपाल सिंह को 15,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

आज यहां यह जानकारी देते हुए विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी बलाचौर, जिला एसबीएस नगर के एक निवासी द्वारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसने शिकार का परमिट जारी कराने के लिए आरोपी राजपाल सिंह से संपर्क किया था, लेकिन अधिकारी ने इसके लिए 50,000 रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर सौदा 15,000 रुपये में तय हो गया। अधिकारी ने शिकार का परमिट जारी करने का भरोसा देकर मौके पर ही 10,000 रुपये ले लिए।

प्रवक्ता ने बताया कि बाद में आरोपी राजपाल सिंह बलाचौर स्थित शिकायतकर्ता के घर जाकर शेष 5,000 रुपये की रिश्वत भी ले गया। यह पूरी घटना शिकायतकर्ता के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

सत्यापन के दौरान उक्त आरोप सही पाए गए। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजीलेंस ब्यूरो थाना जालंधर रेंज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे जांच जारी है।

