Punjab: त्योहारों के मौसम से पहले फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई

त्योहारों के मौसम को देखते हुए, सिविल सर्जन डॉ. कविता के निर्देशों और गाइडेंस में फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की तरफ से फाजिल्का जिले में आम लोगों को सुरक्षित, साफ और अच्छी क्वालिटी का खाने-पीने का सामान देने के लिए एक खास चेकिंग और सैंपलिंग...

फाजिल्का (नागपाल): त्योहारों के मौसम को देखते हुए, सिविल सर्जन डॉ. कविता के निर्देशों और गाइडेंस में फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की तरफ से फाजिल्का जिले में आम लोगों को सुरक्षित, साफ और अच्छी क्वालिटी का खाने-पीने का सामान देने के लिए एक खास चेकिंग और सैंपलिंग मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के तहत, फूड सेफ्टी ऑफिसर फाजिल्का हरविंदर सिंह ने फाजिल्का और अबोहर शहरों में अलग-अलग मिठाई की दुकानों और डेयरियों की चेकिंग की।

इस दौरान, लोगों को बेची जा रही खाने-पीने की चीजों की क्वालिटी चेक करने के लिए खोया से बनी मिठाइयों और पनीर के कुल 12 सैंपल लिए गए। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि त्योहारों के मौसम से पहले चलाई गई सैंपलिंग मुहिम का मुख्य मकसद मार्केट में बेची जा रही खोया से बनी मिठाइयों और पनीर की क्वालिटी और सेफ्टी पक्का करना और कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करना है। लिए गए सभी सैंपल नियमों के अनुसार टेस्टिंग के लिए फूड लैबोरेटरी में भेजे जाएंगे और मिली लैबोरेटरी रिपोर्ट के आधार पर, अगर कोई सैंपल तय स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता है, तो फूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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