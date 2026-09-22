Punjab : सरपंच के घर पर फायरिंग, बाइक सवार युवकों ने किए कई फायर, फैली दहशत

गत सांय निकटवर्ती गांव भागसर के सरपंच सुधीर कूकना के घर के बाहर मोटरसाईकल सवार दो अज्ञात युवकों ने फायरिंग की। जिससे लोगों में दहशत फैल गई। थाना बहाववाला पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अबोहर (सुनील): गत सांय निकटवर्ती गांव भागसर के सरपंच सुधीर कूकना के घर के बाहर मोटरसाईकल सवार दो अज्ञात युवकों ने फायरिंग की। जिससे लोगों में दहशत फैल गई। थाना बहाववाला पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी देते हुए सरपंच सुधीर कूकना ने बताया कि आज मंगलवार को उनके घर पर विधायक का कोई कार्यक्रम रखा गया था। इसी की तैयारियों को लेकर वे सोमवार सांय के समय अपने घर के बाहर ही बैठे थे। इसी दौरान मोटरसाईकल पर दो युवक घर के बाहर आए और उन्होंने एक फायर किया। फायर की आवाज सुनते ही मैं अपना बचाव करते हुए घर के अंदर चला गया। इसके बाद उक्त युवकों ने 3-4 फायर किए।

उन्होंने बताया कि फायरिंग की आवाज सुनकर जैसे ही लोग वहां एकत्रित होने लगे तो मोटरसाईकल सवार दोनों युवक वहां से फरार हो गए। लेकिन यह सारी घटना घर के बाहर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद हो गई। सुधीर कूकना ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने इसकी सूचना थाना बहाववाला पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल शुरू कर दी।