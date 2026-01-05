Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, पंजाब सरकार ने जारी किए नए आदेश

कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, पंजाब सरकार ने जारी किए नए आदेश

Edited By Kalash,Updated: 05 Jan, 2026 06:23 PM

punjab employees relief

मांगों पर भी सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

चंडीगढ़ : पंजाब के मंत्री ने आज प्रदेश सरकार की कर्मचारियों के प्रति वचनबद्धता को दोहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने के लिए पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने बताया कि कच्चे कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के कई महत्वपूर्ण मुद्दे पहले ही हल किए जा चुके हैं और शेष जायज मांगों पर भी सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

पंजाब सिविल सचिवालय में अपने दफ्तर में उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग तथा गुरु अंगद देव वेटरनरी एवं एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर सचिव व्यय डॉ. वी.एन. जादे, सचिव शिक्षा अनिंदिता मित्रा, विशेष सचिव परसोनल उपकार सिंह, विशेष सचिव वित्त अजय अरोड़ा तथा गुरु अंगद देव वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. जतिंदर पाल सिंह गिल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

बैठक के दौरान मंत्री चीमा ने एक्स इंप्लाइज विंग आम आदमी पार्टी, पंजाब तथा ई.टी.टी. टेट पास अध्यापक यूनियन (जय सिंह वाला) के प्रतिनिधियों से बातचीत की। अध्यापक संगठन के प्रतिनिधि से बातचीत करते हुए मंत्री ने भरोसा दिया कि उनकी जायज मांगें प्रक्रिया के अधीन हैं। उन्होंने संगठन को सलाह दी कि भविष्य में एकल प्रतिनिधि की जगह उच्च स्तरीय विचार-विमर्श के लिए चार-पांच नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बैठक में शामिल होना चाहिए ताकि किसी भी मुद्दे पर अधिक सार्थक चर्चा की जा सके और सहमति बन सके।

इसके अलावा पूर्व मुलाजिम विंग के नेताओं से बैठक करते हुए मंत्री ने वित्त विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को जायज मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुनः दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है और सभी जन सेवकों के लिए सहायक माहौल बनाने के लिए वचनबद्ध है। इन बैठकों में एक्स इंप्लाइज विंग आम आदमी पार्टी, पंजाब के प्रधान गुरमेल सिंह सिद्धू, जिला सचिव खुशविंदर कपिला, सलाहकार दर्शन सिंह, मक्खण सिंह, गुरदेव सिंह पटियाला तथा ई.टी.टी. टेट पास अध्यापक यूनियन (जय सिंह वाला) के प्रधान कमल ठाकुर ने अपनी मांगें और मुद्दे सांझा किए।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!