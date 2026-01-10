प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने डिफॉल्टर पार्टियों के विरुद्ध की कार्रवाई, सील किए ...

नगर निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल के दिशा निर्देशों के अनसुार प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने डिफॉल्टर पार्टियों के विरुद्ध सीलिंग अभियान शुरू कर दिया है।

अमृतसर (रमन) : नगर निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल के दिशा निर्देशों के अनसुार प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने डिफॉल्टर पार्टियों के विरुद्ध सीलिंग अभियान शुरू कर दिया है। निगम कमिश्नर द्वारा सीलिंग अभियान के लिए टीमें गठित करके संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इस पर आज सुपरिंटैंडैंट दविंदर बब्बर, सुपरिंटैंडैंट लवलीन शर्मा, इंस्पैक्टर सतेंद्र सिंह, इंस्पैक्टर रविंदर पाल सिंह, मनदीप सिंह और रिकवरी स्टॉक की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई।

कार्रवाई करते हुए टीम द्वारा पहले रणजीत एवेन्यू क्षेत्र में एक जिम और एक स्पा सैंटर सील कर दिया गया। टीम द्वारा रणजीत एवेन्यू में एक होटल सील करते समय होटल मालिक द्वारा मौके पर ही प्रॉपर्टी टैक्स अदा करके होटल सील होने से बचा लिया। इसी तरह टीम द्वारा चमरंग रोड स्थित एक शराब का ठेका और 100 फुटी रोड पर दो दुकानें सील कर दी गई। टीम द्वारा आई.डी.एच. मार्केट में भी दुकानों को सील करने की कार्रवाई शुरू की गई तो दुकानदारों द्वारा मौके पर ही टैक्स अदा करके दुकानें सील होने से बचा ली।

शहर में पुराना प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वाले हजारों की संख्या में डिफाल्टर पार्टियां है। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग द्वारा साल 2025-26 में अब तक लगभग 39.30 करोड़ रुपए टैक्स एकत्रित किया है, जबकि विभाग का इस वित्त वर्ष में वार्षिक लक्ष्य 55 करोड़ रुपए है। निगम कमिश्नर के आदेशों पर डिफॉल्टर पार्टियों के विरुद्ध सीलिंग अभियान के आदेश मिलने पर विभाग द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया है। अब विभाग के अधिकारियों द्वारा वार्षिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए 31 मार्च तक लगातार सीलिंग अभियान चलाया जाएगा।

