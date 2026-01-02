कल फिर लगेगा Nawanshahr में लंबा पावरकट, पढ़ें कहीं आपका इलाका तो नहीं शामिल

नवांशहर में आज कई इलाकों में सुबह से ही बिजली गुल रही।

नूरपुरबेदी(भंडारी): नवांशहर में आज कई इलाकों में सुबह से ही बिजली गुल रही। इस ठंड के कहर में लोग बिना हीटरों के अपना दिन बिताते नजर आए। ऐसे में अब नई जानकारी सामने आई है कि कल 3 जनवरी, शनिवार को भी कई इलाकों की बिजली गुल होने वाली है।

जानकारी देते पंजाब राज्य पावरकॉम लिमिटेड उप-कार्यालय तख्तगढ़ के अतिरिक्त सहायक अभियंता कुलविंदर सिंह ने बताया कि बिजली लाइनों की आवश्यक मुरम्मत किए जाने तथा पेड़ों की कटाई को लेकर प्राप्त किए परमिट के तहत 3 जनवरी को 11 के.वी. गांव झांडियां के फीडर के अंतर्गत आने वाले धमाणा, ग्रेवाल, नौधेमाजरा, नीली राजगिरी, गोलूमाजरा, जटवाहड़, झांडियां कलां, झांडियां खुर्द, टिब्बा नंगल, बालेवाल और ब्राह्मणमाजरा आदि गांवों की बिजली आपूर्ति सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बंद रखी जाएगी। चलते कार्य के कारण बिजली बंद रहने का समय कम या अधिक भी हो सकता है। जिस लिए उपभोक्ता बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था करके रखें।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here