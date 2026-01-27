Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Powercut: दर्जनों इलाकों में कल बिजली रहेगी बंद, लगेगा लंबा कट

Powercut: दर्जनों इलाकों में कल बिजली रहेगी बंद, लगेगा लंबा कट

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 27 Jan, 2026 12:03 AM

power cut electricity will be cut off in dozens of areas tomorrow

पावरकॉम विभाग के 66 केवी सब-स्टेशन मरनाइयां खुर्द के एस.डी.ओ. ने जानकारी देते हुए बताया कि सब-स्टेशन मरनाइयां खुर्द से चलने वाले टी-1 और टी-2 ट्रांसफार्मरों की जरूरी मरम्मत के कारण 27 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

मेहटियाना (संजीव) – पावरकॉम विभाग के 66 केवी सब-स्टेशन मरनाइयां खुर्द के एस.डी.ओ. ने जानकारी देते हुए बताया कि सब-स्टेशन मरनाइयां खुर्द से चलने वाले टी-1 और टी-2 ट्रांसफार्मरों की जरूरी मरम्मत के कारण 27 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

इस सब-स्टेशन से चलने वाले सभी घरेलू फीडर और ए.पी. (कृषि) फीडर बंद रहेंगे। इसके चलते गांव माना, हेड़ियां, रौड़ियां, बठियां, महिमोवाल, काहरी, साहरी, अटल्लगढ़, कैम्पुर, मरुल्ली ब्राह्मणा, बसी दौलत खां, मरनाइयां खुर्द, मरनाइयां कलां, अत्तोवाल, ढक्कोवाल, ढोलणवाल, धिगानगढ़, सलेमपुर, बडियाल, फलाही, हरमोए, ताजोवाल, भटराणा, हरखोवाल, पंडोरी बीबी, हुक्करां, अहीराना कलां, अहीराना खुर्द, मोना कलां, मोना खुर्द, हेड़ियां, मुखलियाणा, राजपुर भायियां, तनुल्ली आदि क्षेत्रों की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

एस.डी.ओ. ने आगे बताया कि यदि मौसम खराब रहा तो बिजली सप्लाई बंद नहीं की जाएगी, क्योंकि खराब मौसम के दौरान मरम्मत कार्य करना संभव नहीं होता।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!