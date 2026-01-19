पंजाब: दर्जनों इलाकों में कल बिजली रहेगी गुल, लगेगा लंबा Power Cut

20 जनवरी को बिजली सप्लाई बंद की जाएगी।

नवांशहर (त्रिपाठी): सहायक कार्यकारी इंजीनियर दिहाती उप-मंडल, नवांशहर द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि 132 के.वी. सब स्टेशन नवांशहर से चलते 11 के.वी. बरनाला यू.पी.एस. फीडर पर शैड्यूल कार्यक्रम के मुताबिक मेंटीनैंस के कारण 20 जनवरी को बिजली सप्लाई बंद की जाएगी। जिसके अंतर्गत इस फीडर के अधीन चलते बरनाला कलां, सलोह, पुन्नू मजारा, जेठू मजारा, चूहड़पुर, सोना, बघोरा, रुड़की खास, सिंबली आदि गांवों की बिजली सप्लाई सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक बंद रहेगी।

नूरपुर बेदी (भंडारी): पंजाब राज्य पावरकॉम लिमिटेड उप मंडल कार्यालय तख्तगढ़ के अतिरिक्त सहायक अभियंता कुलविंदर सिंह द्वारा जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि 11 के.वी. झांडियां फीडर की आवश्यक मुरम्मत किए जाने के चलते प्राप्त हुए परमिट के तहत विभिन्न गांवों की बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि 20 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक झांडियां फीडर के अंतर्गत आने वाले धमाणा, ग्रेवाल, नोधेमाजरा, नीली राजगिरी, गोलूमाजरा, जटवाहड़, झांडियां कलां, झांडियां खुर्द, टिब्बा नंगल, बालेवाल तथा ब्राह्मण माजरा आदि गांवों की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

राहों (प्रभाकर): 66 के.वी. सबस्टेशन राहों के पावर टी/एफ टी-1 टी-2 की जरूरी मैंटीनैंस के दौरान यहां से चलने वाली सभी गांव की मोटरों की बिजली सप्लाई आज सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक बंद रहेगी। इसकी जानकारी 66 केवी सब स्टेशन राहों के इंचार्ज जेई अतिंदर सिंह ने दी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here