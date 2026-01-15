सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी बत्ती गुल, पढ़ें कहीं आपका इलाका तो नहीं शामिल

बिजली आपूर्ति सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखी जाएगी।

नूरपुर बेदी(भंडारी): एस.डी.ओ. पंजाब राज्य पावरकॉम लिमिटेड उप-संचालन मंडल कार्यालय सिंहपुर (नूरपुरबेदी) इंजीनियर अखिलेश कुमार के हवाले से जारी किए गए एक बयान के माध्यम से जानकारी देते हुए पावरकॉम के जे.ई. रोहित कुमार ने बताया कि बिजली लाइनों की आवश्यक मुरम्मत किए जाने के चलते प्राप्त हुए परमिट के तहत 11 के.वी. नूरपुरबेदी फीडर के अंतर्गत आने वाले सैणीमाजरा, जेतेवाल (सिंबल माजरा) तथा नूरपुर बेदी आदि गांवों की बिजली आपूर्ति 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखी जाएगी। चलते कार्य के कारण बिजली बंद रहने की अवधि कम या अधिक भी हो सकती है।

