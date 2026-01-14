शहर में वीरवार को कई इलाकों में बिजली रहेगी गुल, जानें कितना लंबा होगा Power Cut

Main Menu

Edited By Urmila,Updated: 14 Jan, 2026 02:15 PM

power cut

सहायक अभियंता तख्तगढ़ कुलविंदर सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बैंस फीडर की बिजली आपूर्ति 15 जनवरी, गुरुवार को प्रभावित रहेगी।

नूरपुरबेदी (संजीव भंडारी) : सहायक अभियंता तख्तगढ़ कुलविंदर सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बैंस फीडर की बिजली आपूर्ति 15 जनवरी, गुरुवार को प्रभावित रहेगी। इस दौरान भोगीपुर, भट्टों, सरथली, टप्परियां, बैंस, तख्तगढ़, घड़ीसपुर, ढाहां, औलख, असालतपुर और लेहड़ियां गांवों में मोटरों की बिजली आपूर्ति सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने की अवधि कम या अधिक भी हो सकती है।

