शहर में कल लगेगा Power Cut, कई इलाकों में बिजली रहेगी गुल

Edited By Urmila,Updated: 20 Jan, 2026 06:04 PM

power cut

बुधवार 21 जनवरी को 220 के.वी.ए. सब-स्टेशन सिंघांवाला से चलने वाले फीडर 11 के.वी.ए. परवाना नगर के जरूरी रखरखाव के कारण सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी।

मोगा (बिन्दा) : बुधवार 21 जनवरी को 220 के.वी.ए. सब-स्टेशन सिंघांवाला से चलने वाले फीडर 11 के.वी.ए. परवाना नगर के जरूरी रखरखाव के कारण सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी, जिससे बघेयाना बस्ती, गुरु नानक नगर, सहज कालोनी, न्यू सहज कालोनी, परवाना नगर, शाम विहार, वेदांत नगर, डी.एम. कालेज के बाहर ग्राऊंड आदि क्षेत्रों की सप्लाई बंद रहेगी। यह जानकारी एस.डी.ओ. बलजीत सिंह ढिल्लों और जे.ई. योगविंदर सिंह ने दी।

