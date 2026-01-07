Main Menu

  अमृतसर में कड़ी सुरक्षा, चप्पे-चप्पे पर पुलिस, पूरे शहर में लगाए नाके

अमृतसर में कड़ी सुरक्षा, चप्पे-चप्पे पर पुलिस, पूरे शहर में लगाए नाके

police checkpoints in amritsar city

शहर में अपराधिक तत्वों पर नकेल कसने के मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस ने विशेष तौर से तलाशी अभियान शुरू किया है।

अमृतसर (जशन) : शहर में अपराधिक तत्वों पर नकेल कसने के मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस ने विशेष तौर से तलाशी अभियान शुरू किया है। इसको लेकर शहर के लगभग हरेक प्रमुख चौकों, चौराहों पर पंजाब पुलिस द्वारा चप्पे-चप्पे पर नाकाबंदी करके चैकिंग अभियान छेड़ा हुआ है। शहर के सभी एंट्री व एग्जिट स्थानों पर पंजाब पुलिस के अधिकारियों की पैनी निगाह है और वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी नाकाबंदी दिन व रात को वाहनों की गहन चैकिंग कर रहे है।

PunjabKesari

सूत्र बताते हैं कि इस आप्रेशन का मुख्य लक्ष्य नशा तस्करों व शरारती तत्वों की धरपकड़ करना है। इस दौरान पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर व डी.सी.पी. इन्वैस्टीगेशन रविन्दरपाल संधू समय-समय पर खुद मोनिटरिंग करते हुए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी देखने व नाकों पर चैकिंग करने के लिए खुद फील्ड में उतर रहे हैं और पुलिस कर्मियों द्वारा दी जा रही ड्यूटियों को भी चैक किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस उच्चाधिकारी अपनी टीमों को साथ लेकर शहर के सभी सार्वजिनक स्थलों जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व कुछ अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों (माल्स, होटल आदि) पर विशेष तौर से समय-समय पर चैकिंग कर रहे है। इस दौरान अन्य सुरक्षा बलों व स्नीफर डॉग टीम का भी सहयोग लिया जा रहा है।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

वहीं पुलिस चौकी ग्रीन ऐवन्यू, छेहर्टा के अंर्तगत आते इंडिया गेट चौक तथा ट्रिलियम माल के बाहर विशेष तौर पक्की नाकाबंदी करके सभी वाहनों की पक्के तौर पर चैकिंग की जा रही है और हरेक वाहन का रिकार्ड खंगाला जा रहा है। इसी प्रकार पुलिस अधिकारियों की अलग-अलग टीमों ने अपने-अपने जोनों के अधीन आने वाले इलाकों में जाकर चैकिंग अभियान चलाया।

शहर में ट्रैफिक व्यस्था को सुचारू रखने के लिए अतिक्रमण हटाओं अभियान भी छेड़ा हुआ है। इसके तहत जिन भी दुकानदारों व रेहड़ी-पड़ी वालों ने सड़कों पर फुटपाथों पर कब्जा किया है, उनको वहां से हटाया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक को रैगूलेट किया जा सके। ए.डी.सी.पी. मैडम अमनदीप कौर का कहना है कि शहर के हरेक चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस ने चैकिंग अभियान दौरान वाहनों की चैकिंग की। वहीं पुलिस हिस्ट्रीशीटरों के रिकार्ड को भी विशेष टीमें खंगाल रही है। शहर में ब्लैक फिल्म युक्त वाहनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

शहर में ट्रिपल राइडिंग, ब्लैक फिल्म युक्त गाड़ियों के चालान भी काटे जा रहे हैं, ताकि लोग ट्रैफिक नियमों की सही प्रकार से पालना कर सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पुलिस को सहयोग दें और अगर किसी को कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो वे तुरंत ही पुलिस को सूचित करें व साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।

