गुरदासपुर में Drug Smuggling पर पुलिस का शिकंजा, हेरोइन व 2 पिस्टल सहित एक गिरफ्तार

पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्री में हेरोइन सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्री में हेरोइन सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गुरदासपुर पुलिस ने नशा तस्करी और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक व्यक्ति को किया है, जिसके पास से 1 kg हेरोइन, 50 हजार रुपये ड्रग मनी, 2 पिस्टल, मैगजीन और 5 जिंदा राउंड बरामद किए हैं।

एसपी गुरदासपुर मनोज ठाकुर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए प्रेस नोट के अनुसार, सदर पुलिस स्टेशन गुरदासपुर की पुलिस पार्टी ने नाकाबंदी के दौरान कार नंबर (PB-10-FN-5432) को रोककर तलाशी ली तो कार से उक्त नशीले पदार्थ, ड्रग मनी और हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

इस बारे में सदर गुरदासपुर पुलिस स्टेशन में केस नंबर 186 के तहत NDPS एक्ट के सेक्शन 21(C)/27A/61/85 और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25(1-B) के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने और पुलिस कस्टडी में लेने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी और ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े उसके पिछले और पिछले लिंक की जांच की जाएगी। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमृतसर के रहने वाले आकाशदीप सिंह के तौर पर हुई है।

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