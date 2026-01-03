NIA चार्जशीट में लॉ/रैंस बिश्नोई को लेकर खुलासे, आतंकियों से संबंध का दावा!

Main Menu

03 Jan, 2026

nia chargesheet reveals details about lawrence bishnoi

फिल्लौर (भाखड़ी): कुख्यात गैंगस्टर लॉरैंस बिश्नोई एक बार फिर सुर्खियों में है। राष्ट्रीय जांच एजैंसी (एन.आई.ए.) द्वारा दाखिल की गई ताजा चार्जशीट में लॉरैंस बिश्नोई को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। एन.आई.ए. के अनुसार लॉरैंस बिश्नोई पर मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत कुल 40 आपराधिक मुकद्दमे दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई देश की अलग-अलग अदालतों में चल रही है। एजैंसी ने दावा किया है कि लॉरैंस न केवल एक संगठित अपराध गिरोह का सरगना है, बल्कि उसके संबंध खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों से भी हैं और उसे आतंकवादियों का सहयोगी बताया गया है।

एन.आई.ए. की रिपोर्ट के मुताबिक लॉरैंस बिश्नोई का नैटवर्क देश-विदेश तक फैला हुआ है। एजैंसी का कहना है कि उसके गैंग में करीब 700 शूटर शामिल हैं, जो एक इशारे पर किसी भी वारदात को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई हाई-प्रोफाइल हत्याओं और हमलों की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से बिश्नोई गैंग द्वारा ली जाती रही है, जिससे भय का माहौल बनाया जाता है।

चार्जशीट में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग और महाराष्ट्र के एन.सी.पी. नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या जैसे मामलों का भी जिक्र किया गया है। एन.आई.ए. का दावा है कि इन घटनाओं के पीछे लॉरैंस बिश्नोई गैंग की भूमिका रही है और निर्देश जेल से या उसके नेटवर्क के जरिए बाहर तक पहुंचाए गए।

हालांकि, लॉरैंस बिश्नोई की ओर से उसके वकीलों ने एन.आई.ए. के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। लॉरैंस के वकीलों का कहना है कि वह लंबे समय से जेल में बंद है और आज तक जेल से उसके पास से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ। ऐसे में वह जेल में रहते हुए बाहर अपराधों को संचालित कैसे कर सकता है। वकीलों ने अदालत में दलील दी कि सोशल मीडिया पोस्ट और इंटरव्यू के नाम पर जो भी सामग्री सामने आई है, वह किसी और व्यक्ति द्वारा की गई है और लॉरैंस को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। जब वकीलों से एक टी.वी. चैनल को दिए गए कथित इंटरव्यू के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वह व्यक्ति लॉरैंस का हमशक्ल था।

गौरतलब है कि लॉरैंस बिश्नोई पर दर्ज पहला आपराधिक मुकद्दमा वर्ष 2011 में स्टूडैंट पॉलिटिक्स के दौरान दर्ज हुआ था। उस समय वह छात्र राजनीति में सक्रिय था और विक्की मिड्डूखेड़ा को अपना बड़ा भाई मानता था। उसी दौरान उस पर विरोधियों के साथ मारपीट और फायरिंग के आरोप लगे थे। इस मामले में 14 साल बाद हाल ही में अदालत ने लॉरैंस को बरी कर दिया, जिसे उसके समर्थक उसकी बेगुनाही का बड़ा उदाहरण बता रहे हैं।

एन.आई.ए. की चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि लॉरैंस बिश्नोई के खालिस्तानी आतंकवादियों से संपर्क रहे हैं। एजैंसी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। वहीं, बचाव पक्ष का कहना है कि ये आरोप केवल कागजी हैं और इनका कोई ठोस आधार नहीं है। एक ओर जहां एन.आई.ए. उसे संगठित अपराध और आतंकवाद से जोड़ रही है, वहीं दूसरी ओर उसके वकील और समर्थक उसे साजिश का शिकार बता रहे हैं।

फिलहाल एन.आई.ए. आने वाले समय में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड सहित अन्य मामलों में भी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। लॉरैंस बिश्नोई को लेकर जांच एजैंसियों और बचाव पक्ष के दावों के बीच सच क्या है, इसका फैसला अब अदालतों के हाथ में है।

जेल में ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत कर रहा है लॉरैंस

लॉरैंस बिश्नोई के जीवन से जुड़ा एक और पहलू भी सामने आया है। उसके वकीलों के अनुसार वह जेल में रहते हुए ब्रह्मचारी जीवन जी रहा है। बताया गया है कि वर्ष 2018 से उसने अन्न ग्रहण करना छोड़ दिया है और पिछले 8 वर्षों से वह केवल फल, दूध और दही पर निर्भर है। वह रोजाना योग और ध्यान करता है तथा हर कुछ महीनों में मौन व्रत भी रखता है। कानून का छात्र होने के कारण वह अपने मामलों से जुड़ी फाइलें खुद पढ़ता है। 

कभी कोई अपराध करूंगा तो वह सलमान खान का कत्ल होगा

एक केस में पेशी दौरान पत्रकारों ने लॉरैंस बिश्नोई से बातचीत की थी तो उसने कहा वह अपने हाथों से सलमान खान को मारना चाहता है, उसने काले हिरण का शिकार किया है हमारा बिश्नोई समाज उसकी पूजा करता है। अगर सलमान खान बीकानेर के पास उनके मंदिर में जाकर बिश्नोई समाज से माफी मांग लेता है तो वह उसे छोड़ देगा, नहीं तो वह जब भी अपने हाथ से अपराध करेगा सलमान खान को मारेगा।

2 स्टूडैंट लड़कियां हैं फैन, एक झलक पाने कई बार पहुंच चुकी हैं जेल

हैरानीजनक है कि जो इंसान जेल में बैठा फोन कर किसी को कभी भी मरवाने के आदेश दे देता है, उसकी भी कोई फैन हो सकती है लेकिन 2 लड़कियां जो स्टूडैंट हैं, लॉरैंस की सबसे बड़ी फैन हैं। जब लोरेसं को पूछताछ के लिए पंजाब लाया गया तो वे उसे मिलने पंजाब की जेल में पहुंच गई। जब उन्हें नहीं मिलवाया गया तो उसके बाद वे तिहाड़ जेल पहुंच गई, वहां भी जब वह नहीं मिल सकीं तो मौजूदा समय में वह साबरमती जेल पहुंच गईं। लॉरैंस के वकीलों ने पुष्टि की कि जब भी लॉरैंस की अदालत में तारीख होती है तो वे उसकी एक झलक पाने के लिए वहां भी पहुंच जाती है। हैरानी की बात है कि जेल प्रशासन के मुताबिक लॉरैंस से आज तक न तो परिवार ने और न ही किसी और ने कभी कोई मुलाकात की।

