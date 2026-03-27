पंजाबियों के लिए Good News! मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

पंजाब वासियों को केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ तोहफा दिया है।

लुधियाना (हितेश): पंजाब वासियों को केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पंजाब में बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। पंजाबियों के लिए यह अच्छी खबर शेयर करते हुए, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पंजाब में रेलवे स्टेशनों का लुक बदलने के लिए करोड़ों रुपये के नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। बिट्टू ने कहा कि यह सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि पंजाबियों के लिए वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं की शुरुआत है।

रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार, जालंधर सिटी और ब्यास रेलवे स्टेशनों के डेवलपमेंट के काम के लिए करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए 90 करोड़ रुपये की रकम रखी गई है। इसमें स्टेशन की नई बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म का विस्तार और मॉडर्न फुट-ओवर ब्रिज प्लान शामिल है। इसी तरह, राधा स्वामी सत्संग घर (डेरा ब्यास) की संगत के लिए जरूरी ब्यास रेलवे स्टेशन के लिए 62 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। उससे इस स्टेशन को फिर से डेवलप किया जाएगा।

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