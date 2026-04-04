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लुधियाना में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, ASI रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Edited By Kamini,Updated: 04 Apr, 2026 07:04 PM

major vigilance action in ludhiana

राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने लुधियाना कोर्ट में नायब कोर्ट के पद पर तैनात असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है।

लुधियाना (अनिल/गणेश): राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने लुधियाना कोर्ट में नायब कोर्ट के पद पर तैनात असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर तरलोचन सिंह को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि उक्त आरोपी को लुधियाना के चंडीगढ़ रोड निवासी एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने शिकायतकर्ता की लाइसेंसी पिस्तौल भी जब्त कर ली है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी लाइसेंसी पिस्तौल वापस करने के मामले में मदद करने के बदले में, आरोपी नायब कोर्ट ने 10,000 रुपये और स्केचर्स जूते की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता ने रिश्वत और स्केचर्स जूते की मांग करते हुए पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी।

ध्यान देने वाली बात है कि शिकायत करने वाला रिश्वत देने या कोई और गैर-कानूनी तरीका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने विजिलेंस ब्यूरो रेंज लुधियाना से संपर्क किया। उसकी शिकायत पर शुरुआती जांच के बाद, विजिलेंस ब्यूरो टीम ने आरोपी नायब कोर्ट को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायत करने वाले से 10000 रुपये और ग्रे रंग के स्केचर्स जूते रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में, आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन लुधियाना में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच चल रही है।

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