DIPS स्कूल के मालिक को पुलिस ने छोड़ा

जालंधर में DIPS इंटरनेशनल स्कूल के मालिक तरविंदर सिंह राजू को पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद रिहा कर दिया है।

जालंधर : जालंधर : जालंधर में DIPS इंटरनेशनल स्कूल के मालिक तरविंदर सिंह राजू को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। तड़के अचानक हुई पुलिस कार्रवाई के बाद यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जलालाबाद पुलिस की टीम सुबह-सवेरे मॉडल टाउन स्थित तरविंदर राजू की आलीशान कोठी पर पहुंची थी और उसे अपने साथ ले गई थी। पता चला था कि जलालाबाद में किसी जमीन को लेकर कोई विवाद था।

सूत्रों के अनुसार जालंधर में स्कूल मालिक के घर पुलिस की रेड तथा स्कूल मालिक को पुलिस द्वारा साथ ले जाने को लेकर राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार तथा पुलिस प्रशासन एक बार फिर विवादों में आई थी।

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