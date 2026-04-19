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लुधियाना : पुलिस और कार चोर के बीच फिल्मी स्टंट, चोर ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों के उड़ाए परखच्चे

Edited By Kalash,Updated: 19 Apr, 2026 02:32 PM

ludhiana police and thief filmy stunt

महानगर के शिमलापुरी इलाके में रविवार सुबह उस वक्त दहशत फैल गई जब एक सफेद रंग की बलेनो कार मौत का तांडव मचाते हुए गलियों में दौड़ने लगी।

लुधियाना (राज): महानगर के शिमलापुरी इलाके में रविवार सुबह उस वक्त दहशत फैल गई जब एक सफेद रंग की बलेनो कार मौत का तांडव मचाते हुए गलियों में दौड़ने लगी। यह कोई सामान्य हादसा नहीं बल्कि एक शातिर कार चोर की पुलिस के चंगुल से निकलने की छटपटाहट थी। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने कार को ऐसी अंधाधुंध रफ्तार दी कि रास्ते में जो भी आया वह मलबे में तब्दील होता गया। इस खूनी खेल के दौरान आरोपी ने करीब 7 वाहनों को टक्कर मारी और अंत में एक घर की दीवार और बिजली का खंभा तोड़कर ही उसकी कार रुकी।

मिली जानकारी के अनुसार शिमलापुरी इलाके से एक बलेनो कार चोरी हुई थी जिसकी तलाश में पुलिस ने अपना जाल बिछा रखा था। रविवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे जब पुलिस टीम ने संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया तो आरोपी चालक के हाथ-पांव फूल गए। उसने सरेंडर करने के बजाय एक्सीलेटर पर पैर रख दिया और दशहरा ग्राउंड की तंग गलियों में मौत की रफ्तार भरने लगा। खुद को चारों तरफ से पुलिस से घिरा देख आरोपी ने कार को हिंसक तरीके से भगाना शुरू किया। भागने की सनक में उसने सबसे पहले एक बुलेट और बाइक को हवा में उछाल दिया। वारदात का मंजर इतना खौफनाक था कि आरोपी ने रास्ते में आ रही दो एक्टिवा, एक ऑटो और खड़ी हुई दो अन्य गाड़ियों को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। 

चश्मदीदों के मुताबिक कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह एक घर की दीवार को फाड़ते हुए सीधे बिजली के खंभे में जा धंसी। टक्कर के कारण खंभा बीच से टूट गया और पूरी कार चकनाचूर हो गई। मौका मिलते ही पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को मलबे में तब्दील हो चुकी कार से बाहर खींचकर दबोच लिया। एसएचओ ने पुष्टि की है कि आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है कि इस चोरी में उसके साथ और कौन-कौन शामिल था। राहत की बात यह रही कि इस पूरे फिल्मी ड्रामे में किसी की जान नहीं गई लेकिन लोगों के वाहनों का भारी नुकसान हुआ है।

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