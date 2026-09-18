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लुधियाना में अवैध इमारतों पर नगर निगम की कार्रवाई के बीच हंगामा, JCB मशीन तोड़ी

Edited By Vatika,Updated: 18 Sep, 2026 02:58 PM

ludhiana municipal corporation

नगर निगम लुधियाना की टीम ने शुक्रवार को जोन-सी इलाके में अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई

लुधियाना(हितेश): नगर निगम लुधियाना की टीम ने शुक्रवार को जोन-सी इलाके में अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान कुछ निर्माणाधीन इमारतों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और मौके पर जमकर हंगामा हुआ।

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात
नगर निगम के अनुसार, जिस जमीन पर निर्माण किया जा रहा था, उसे लेकर अदालत में मामला चल रहा है। निगम का कहना है कि विवादित जमीन पर नई इमारत का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसी के तहत टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब विरोध कर रहे लोगों ने नगर निगम की JCB मशीन को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। नगर निगम की ओर से टीम पर हमला करने और सरकारी मशीनरी को नुकसान पहुंचाने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाने की बात कही गई है।

अवैध वसूली के भी लगाए आरोप
वहीं, स्थानीय लोगों ने नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए ‘पिक एंड चूज’ का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इलाके में कई अन्य मकानों का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन वहां कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का आरोप है कि जब मकान बन रहे थे, तब उन्हें नहीं रोका गया और अब निर्माण पूरा होने के बाद कार्रवाई की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर निगम अधिकारियों पर अवैध वसूली के आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि कार्रवाई से बचाने के लिए कुछ राजनीतिक नेताओं की ओर से भी विरोध किया गया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि संबंधित जमीन पर अदालत में केस चल रहा है और इसी वजह से वहां निर्माण की अनुमति नहीं है। मामले को लेकर पुलिस में शिकायत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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