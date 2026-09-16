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लुधियाना में GLADA की बड़ी कार्रवाई, 4 कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर

Edited By Kamini,Updated: 16 Sep, 2026 12:45 PM

glada takes major action in ludhiana

GLADA लुधियाना जिले में बिना इजाजत और बिना प्लान के हो रहे डेवलपमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है।

PunjabKesariलुधियाना (हितेश): GLADA लुधियाना जिले में बिना इजाजत और बिना प्लान के हो रहे डेवलपमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। GLADA के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर विकास हीरा ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत एक खास अभियान शुरू किया है।

 

अतिरिक्त चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, GLADA द्वारा बिना इजाजत वाली कॉलोनियों के खिलाफ जारी किए गए तोड़फोड़ के आदेशों का पालन करते हुए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस फोर्स और GLADA रेगुलेटरी विंग की एनफोर्समेंट टीम ने बुधवार को मानकवाल, महमूदपुरा और खेरी गांवों में 4 बिना इजाजत वाली कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान इन कॉलोनियों की सड़कों के साथ-साथ गैर-कानूनी तरीके से बने कंस्ट्रक्शन और दूसरे स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया।

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GLADA अधिकारियों ने बताया कि डेवलपर्स को पहले नोटिस जारी करके गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन का काम रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्देशों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई। यह अभियान बिना किसी विरोध के पूरा हो गया। GLADA आने वाले हफ्तों में ऐसे बिना इजाजत डेवलपमेंट को शुरुआती स्टेज में ही रोकने के लिए और कैंपेन भी चलाएगा।

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GLADA के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने आम लोगों से अपील की है कि वे बिना इजाजत कॉलोनियों में प्लॉट, प्रॉपर्टी या बिल्डिंग न खरीदें। GLADA ऐसी कॉलोनियों में पानी, सीवरेज या बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं नहीं देगा। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, होने वाले खरीदारों को GLADA की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर मौजूद अप्रूव्ड और रेगुलर कॉलोनियों की लिस्ट और अप्रूव्ड मैप जरूर चेक करने चाहिए। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ कैंपेन के साथ-साथ, पंजाब रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत बिना इजाजत डेवलपमेंट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी जारी रहेगी।

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