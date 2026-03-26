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  • पियक्कड़ों की लगी मौज, चंडीगढ़ में नई आबकारी नीति लागू, अब Malls में भी...

पियक्कड़ों की लगी मौज, चंडीगढ़ में नई आबकारी नीति लागू, अब Malls में भी...

Edited By Vatika,Updated: 26 Mar, 2026 01:50 PM

liquor shops

शहर में नई आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार में मोनोपॉली खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं।

चंडीगढ़: शहर में नई आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार में मोनोपॉली खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। अब चंडीगढ़ में मॉल्स और Markets में भी शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी। शराब की दुकानों पर अब केवल नकद ही नहीं, बल्कि डिजिटल भुगतान स्वीकार करना भी अनिवार्य होगा। नई नीति के अनुसार बड़े स्टोर जरूरी लाइसेंस लेने के बाद विदेशी शराब, वाइन और बीयर भी बेच सकेंगे। बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोमीटर लगाना जरूरी होगा, ताकि ग्राहक अपने अल्कोहल स्तर की जांच कर सकें। इसके अलावा, नई एल-2डी लाइसेंस श्रेणी शुरू की गई है, जिसके तहत कम से कम 300 वर्ग फुट क्षेत्र वाली दुकानों में, जो स्वीकृत बाजारों और मॉल्स के भीतर हों, आयातित वाइन और बीयर की खुदरा बिक्री की अनुमति होगी।

11 ठेकों की नीलामी से 62.38 करोड़ की कमाई
शराब ठेकों की दूसरी चरण की ई-नीलामी प्रक्रिया बुधवार को पूरी हुई। इस चरण में 11 ठेकों की नीलामी से प्रशासन ने 62.38 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया।आबकारी विभाग ने दोनों चरणों में कुल 93 ठेकों से अब तक 550 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। पहले चरण में 19 मार्च को 82 ठेकों के लिए 195 बोलियां आई थीं, जिसमें 376.24 करोड़ रुपये के रिजर्व प्राइस के मुकाबले 29% अधिक यानी 487.68 करोड़ रुपये की आय हुई, साथ ही 3.90 करोड़ रुपये भागीदारी शुल्क मिला। दूसरे चरण में 11 ठेकों के लिए 19 बोलियां प्राप्त हुईं और 53.94 करोड़ रुपये के रिजर्व प्राइस के मुकाबले 15.64% बढ़कर 62.38 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जबकि 38 लाख रुपये भागीदारी शुल्क के रूप में आए।

550 करोड़ से ज्यादा का कुल राजस्व
अब तक 93 ठेकों से कुल 550.06 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया गया है, जो 430.18 करोड़ रुपये के कुल रिजर्व प्राइस से 28% अधिक है। दोनों चरणों से कुल 4.28 करोड़ रुपये भागीदारी शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं। विभाग ने शेष 4 लाइसेंसिंग यूनिट्स के लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही, शराब की खरीद-फरोख्त और ठेकों के बीच ट्रांसफर को सुगम बनाने तथा सुरक्षा मजबूत करने के लिए GPS ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को भी शामिल किया गया है।

जल्द होगी बाकी ठेकों की अलॉटमेंट
आबकारी विभाग के अनुसार बोलीकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए बाकी बचे 4 ठेकों की अलॉटमेंट भी जल्द होने की उम्मीद है। विभाग को विश्वास है कि इस बार तय राजस्व लक्ष्य को बड़े स्तर पर पार कर लिया जाएगा।

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