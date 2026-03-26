बिजली खपतकारों के लिए जारी हुई एडवाइजरी, चंडीगढ़ में अब बिजली बिल...

चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (CPDL) ने दो महीने की बजाय अब मासिक बिलिंग साइकिल (हर महीने बिल) के बदलाव संबंधी जनतक एडवाइजरी जारी की है।

चंडीगढ़ (मनप्रीत): चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (CPDL) ने दो महीने की बजाय अब मासिक बिलिंग साइकिल (हर महीने बिल) के बदलाव संबंधी जनतक एडवाइजरी जारी की है। संयुक्त बिजली रेगुलेटरी कमीशन (JERC) के निर्देशों के तहत लागू किए गए इस बदलाव का मकसद बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और निरंतरता लाना है।

कंपनी ने साफ किया है कि जिन खपतकारों को 30 मार्च की आखिरी तारीख वाला बिल जारी किया गया है, वे फरवरी 2026 की बिजली खपत का हैं, जबकि जनवरी की खपत का बिल फरवरी में ही जारी कर दिया गया था। खपतकारों की सुविधा के लिए घर-घर जाकर KYC, मीटर रीडिंग और बिल बांटने के लिए स्रोत बढ़ाए गए हैं।

इसके साथ ही ऐप आधारित डिलीवरी सिस्टम के जरिए बिलों की बांट में सुधार लाया गया है। अब हर बिल में बिलिंग पीरियड, जारी करने की तारीख और बिल पेमेंट की आखिरी तारीख साफ तौर पर दर्ज होती है ताकि खपतकारों को बिल समझने में कोई दिक्कत न आए।

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