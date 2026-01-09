Main Menu

  • Jalandhar: नगर निगम कार्यालय की लिफ्ट महीनों से बंद, भारी परेशानियों का सामना कर रहे लोग

Edited By Kamini,Updated: 09 Jan, 2026 02:05 PM

lift of municipal corporation office closed

जालंधर नगर निगम के मुख्य कार्यालय में लगी लिफ्ट पिछले कई महीनों से खराब पड़ी हुई है,

जालंधर (पंकज/कुंदन): जालंधर नगर निगम के मुख्य कार्यालय में लगी लिफ्ट पिछले कई महीनों से खराब पड़ी हुई है, जिससे आम जनता के साथ-साथ कर्मचारियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम कार्यालय में रोजाना बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और अन्य लोग अपने काम करवाने पहुंचते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद होने के कारण उन्हें ऊपर स्थित दफ्तरों तक जाने में परेशानी हो रही है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इसी खराब लिफ्ट में एक बुजुर्ग व्यक्ति फंस गया था। काफी मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया। इस गंभीर घटना के बावजूद अब तक लिफ्ट को ठीक नहीं कराया गया है, जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना लिफ्ट के बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के लिए सीढ़ियां चढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके बावजूद नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

लोगों ने नगर निगम के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि खराब पड़ी लिफ्ट को तुरंत ठीक कराया जाए, ताकि आम जनता और निगम कर्मचारियों को राहत मिल सके और भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। इस लिफ्ट को पहल के आधार पर ठीक करवाया जाएं। 

