Jalandhar : बी.एम.सी. चौक फ्लाईओवर पर ट्रक-कार की टक्कर, बड़ा हादसा टला

बी.एम.सी. चौक फ्लाईओवर पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक चलती कार को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी तरह का जानी या भारी माल नुकसान नहीं हुआ।

जालंधर (कशिश): बी.एम.सी. चौक फ्लाईओवर पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक चलती कार को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी तरह का जानी या भारी माल नुकसान नहीं हुआ।

जानकारी के अनुसार कार में पूरा परिवार सवार था। ट्रक चालक का नाम नश्तर सिंह बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार सामान्य गति से आगे बढ़ रही थी, तभी पीछे से आ रहे एक खाली ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभाल लिया। ट्रक चालक ने मौके पर ही अपनी गलती स्वीकार कर ली। खबर लिखे जाने तक ट्रक चालक कार को हुए नुकसान की मरम्मत का खर्चा उठाने के लिए भी तैयार था।

पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया।