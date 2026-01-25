Main Menu

Jalandhar : दर्जनों इलाकों में बिजली रहेगी बंद, लगेगा लंबा Powercut

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Jan, 2026 12:03 AM

25 जनवरी को शहर के दर्जनों इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इसी क्रम में 66 के.वी. लैदर काम्पलैक्स सब-स्टेशन से चलते लैदर काम्पलैक्स, वरियाणा इंडस्ट्री काम्पलैक्स, कपूरथला रोड व आसपास के इलाके सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। 66 के.वी. चारा...

जालंधर  (पुनीत): 25 जनवरी को शहर के दर्जनों इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इसी क्रम में 66 के.वी. लैदर काम्पलैक्स सब-स्टेशन से चलते लैदर काम्पलैक्स, वरियाणा इंडस्ट्री काम्पलैक्स, कपूरथला रोड व आसपास के इलाके सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। 66 के.वी. चारा मंडी से चलते 11 के.वी. भार्गव कैंप, दयोल नगर, घई नगर, न्यू पायनियर स्पोर्टस, जल्लोवाल आबादी, माडल हाउस, विश्वकर्मा मंदिर, राजपूत नगर, नकोदर रोड फीडरों की सप्लाई सुबह 11 बजे तक बंद रहेगी।

इसके चलते भागर्व कैंप मुख्य बाजार, टाहली चौक, कैंप अड्डा, सिल्वर ओक अपार्टमैंट, शफीपुरा मोहल्ला, रामेश्वर कालोनी, अबादपुरा की गली नंबर 1 से 6 का इलाका, लिंक कालोनी, नारी निकेतन, बुटा मंडी, बुटा पिंड, बुड्ढा मल्ल ग्राउंड, कबीर मंदिर, गीता मंदिर, न्यू सुराज गंज, ग्लोबल अस्पताल, न्यू रूबी अस्पताल, मॉडल हाऊस, माता रानी चौक, लाजपत नगर, आजाद नगर, दयोल नगर, न्यू दयोल नगर, तिलक नगर, घई नगर, करतार नगर, राजपूत नगर, अमन नगर, बैंक कॉलोनी, के.पी. नगर व आसपास के इलाके प्रभावित होंगे।
 

