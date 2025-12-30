जालंधर पुलिस की बड़ी सफलता : महिला पर हमले के आरोपी को दबोचा

Main Menu

30 Dec, 2025

जालंधर (पंकज, कुंदन) : जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के कड़े निर्देशों के बाद शहर में अपराधों पर नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की सक्रियता जारी है। इसी कड़ी में एडीसीपी हरिंदर सिंह गिल, एसीपी वेस्ट आतिश भाटिया और थाना 5 के प्रभारी यादविंदर सिंह की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर एक गंभीर मामले में सफलता हासिल की है।

पिछले दिनों बस्ती दानिश मदा में रेखा नामक महिला के घर पर हुए हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि इस हमले में सरवन उर्फ सुभा लाहोरिया शामिल था। पुलिस टीम ने लगातार छापेमारी और गहन जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कहा कि पुलिस ऐसे किसी भी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। वहीं एडीसीपी हरिंदर सिंह गिल ने जनता से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि अपराधों पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।

