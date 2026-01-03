Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Jalandhar : आपसी रंजिश के चलते दो परिवारों में झड़प, माहौल तनावपूर्ण

Jalandhar : आपसी रंजिश के चलते दो परिवारों में झड़प, माहौल तनावपूर्ण

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 03 Jan, 2026 10:53 PM

jalandhar a clash erupted between two families due to mutual animosity

शहर में आपसी रंजिश को लेकर दो परिवारों के बीच हुई मारपीट और हंगामे से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना राज नगर मोहल्ले में मधुबन स्कूल के पास की बताई जा रही है, जहाँ देर शाम दो परिवारों के बीच अचानक विवाद बढ़ गया...

जालंधर (कुंदन, पंकज) : शहर में आपसी रंजिश को लेकर दो परिवारों के बीच हुई मारपीट और हंगामे से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना राज नगर मोहल्ले में मधुबन स्कूल के पास की बताई जा रही है, जहाँ देर शाम दो परिवारों के बीच अचानक विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया।

बताया जा रहा है कि एक परिवार के युवक ने दूसरे परिवार के घर पर जाकर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर के अंदर बैठकर खाना खा रहा था, तभी सामने रहने वाले परिवार का एक युवक उनके गेट पर आया और अचानक तलवार से वार कर दिया।  

घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग घरों से बाहर निकल आए, जिससे मौके पर काफी हंगामा हो गया। मोहल्ले में शोर-शराबा और चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी घटनास्थल पर जमा हो गए। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों परिवारों के बीच जमकर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। फिलहाल घटनास्थल पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!