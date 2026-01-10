Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हाल ही में सस्पेंड किए गए SSP अमृतसर रूरल मनिंदर सिंह बहाल

हाल ही में सस्पेंड किए गए SSP अमृतसर रूरल मनिंदर सिंह बहाल

Edited By Kalash,Updated: 10 Jan, 2026 02:54 PM

ips officer maninder singh suspension reinstated

पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 2019 बैच के IPS अधिकारी मनिंदर सिंह का सस्पेंशन पीरियड तुरंत खत्म कर दिया है।

चंडीगढ़/अमृतसर (अंकुर): पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 2019 बैच के IPS अधिकारी मनिंदर सिंह का सस्पेंशन पीरियड तुरंत खत्म कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी ऑर्डर के अनुसार मनिंदर सिंह को बहाल कर दिया गया है और उनकी नई पोस्टिंग के बारे में ऑर्डर अलग से जारी किए जाएंगे। यह फैसला प्रशासनिक और पुलिस हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।

सरकारी जानकारी के अनुसार गृह विभाग द्वारा 15 नवंबर, 2025 को जारी किया गया सस्पेंशन का आदेश अब पंजाब के राज्यपाल ने ऑल इंडिया सर्विसेज (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3(7)(c) के तहत वापस ले लिया है। इससे यह साफ हो गया है कि मनिंदर सिंह अब सर्विस में वापस आ गए हैं।

गौरतलब है कि मनिंदर सिंह को पिछले साल नवंबर में सस्पेंड किया गया था, जब वह अमृतसर रूरल के SSP के तौर पर पोस्टेड थे। उस समय सरकार ने अमृतसर ग्रामीण जिले में गैंगस्टर गतिविधियों के बढ़ने और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए यह कठोर कदम उठाया था। इस फैसले के बाद मनिंदर सिंह करीब दो महीने तक सस्पेंड रहे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!