हाल ही में सस्पेंड किए गए SSP अमृतसर रूरल मनिंदर सिंह बहाल

चंडीगढ़/अमृतसर (अंकुर): पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 2019 बैच के IPS अधिकारी मनिंदर सिंह का सस्पेंशन पीरियड तुरंत खत्म कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी ऑर्डर के अनुसार मनिंदर सिंह को बहाल कर दिया गया है और उनकी नई पोस्टिंग के बारे में ऑर्डर अलग से जारी किए जाएंगे। यह फैसला प्रशासनिक और पुलिस हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।

सरकारी जानकारी के अनुसार गृह विभाग द्वारा 15 नवंबर, 2025 को जारी किया गया सस्पेंशन का आदेश अब पंजाब के राज्यपाल ने ऑल इंडिया सर्विसेज (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3(7)(c) के तहत वापस ले लिया है। इससे यह साफ हो गया है कि मनिंदर सिंह अब सर्विस में वापस आ गए हैं।

गौरतलब है कि मनिंदर सिंह को पिछले साल नवंबर में सस्पेंड किया गया था, जब वह अमृतसर रूरल के SSP के तौर पर पोस्टेड थे। उस समय सरकार ने अमृतसर ग्रामीण जिले में गैंगस्टर गतिविधियों के बढ़ने और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए यह कठोर कदम उठाया था। इस फैसले के बाद मनिंदर सिंह करीब दो महीने तक सस्पेंड रहे।

