Punjab: पति-पत्नी का कारनामा! महिला के साथ जो किया जान नहीं होगा यकीन

फिलहाल दोनों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
जालंधर (वरुण): आदमपुर के अधीन आते गांव निज्जरा के पति-पत्नी ने महिला को दुबई भेजने के नाम पर उससे अढ़ाई लाख रुपए की ठगी कर ली। जैसे ही महिला ने पुलिस को शिकायत दी तो जांच के बाद थाना नई बारादरी की पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर ली है। पुलिस अब दोनों की तलाश में रेड कर रही है।
पुलिस को दी शिकायत में जैनब प्रवीण पत्नी अशरफ निवासी संत नगर लाडोवाली रोड ने बताया कि वह दुबई कताम के सिलसिले से जाना चाहती थी। सोशल मीडिया के माध्यम से उसने डिफैंस कालोनी में एजैंटी का काम करते ग्रीफन पुत्र अमरजीत और उसकी पत्नी अमनदीप कौर निवासी निज्जरां के साथ संर्पक हुआ। दोनों ने उसे बातचीत के लिए अपने डिफैंस कालोनी दफ्तर बुलाया। आरोप है कि दोनों ने उसे दुबई में अच्छी नौकरी आदि दिलाने का झांसा दिया और अढ़ाई लाख रुपए का खर्चा बताया। जैनब प्रवीण ने पासपोर्ट व अन्य दस्तावेजों समेत ग्रीफन और अमनदीप कौर को अढ़ाई लाख रुपए दे दिए।
पीड़िता ने कहा कि आरोपियो द्वारा दिए समय के भी काफी दिनों बाद जब उसने अपनी फाइल के बारे पूछा तो वह टालमटोल करने लगे और ज्यादा दबाव बनाने पर उन्होंने उसके पैसे देने से साफ मना कर दिया। विरोध करने पर पीड़िता को धमकियां भी दी गई जिसके बाद जैनब प्रवीण ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को शिकायत दी। वहीं पुलिस ने जांच के बाद ग्रीफन और उसकी पत्नी अमनदीप कौर के खिलाफ धोखाधड़ी की अलग अलग धाराओं अधीन केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल दोनों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
