Punjab : कार चोरों का आतंक, घर के बाहर से होंडा सिटी गायब

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 28 Jan, 2026 12:04 AM
कपूरथला (संदीप) : कपूरथला शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। आए दिन सामने आ रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
ताजा मामला कपूरथला के गोपाल पार्क इलाके का है, जहां एक घर के बाहर खड़ी होंडा सिटी कार (नंबर PB09F2777) चोरी हो गई। पीड़ित परिवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब सुबह कार अपनी जगह से गायब मिली। यह पूरी चोरी की घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दो चोर एक सफेद रंग की ज़ेन कार में मौके पर पहुंचते हैं।
ज़ेन कार से आए, होंडा सिटी लेकर फरार
सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, चोर ज़ेन कार को थोड़ी दूरी पर खड़ा करते हैं। इसके बाद उनमें से एक चोर कार से उतरकर बाहर खड़ी होंडा सिटी का लॉक तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही कार का लॉक खुलता है, चोर होंडा सिटी लेकर मौके से फरार हो जाता है।