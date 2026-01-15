Gold-Silver Rate Today: सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी, शहर के ताजा दाम करें चैक

Edited By Vatika,Updated: 15 Jan, 2026 03:22 PM
सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है।
पंजाब डेस्कः सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार गुरुवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 145,500 जबकि 22 कैरेट सोना 135,320 रिकार्ड किया गया है। वहीं चांदी 289,150 पर पहुंच गई है।
उधर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोना 1,44,010 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव उपलब्ध है। वहीं अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल, लखनऊ और चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोना 1,44,160 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,32,160 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा है।
आगे क्या कहते हैं जानकार?
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक सोने की कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है। निवेशक इसे सुरक्षित संपत्ति मानते हुए खरीदारी जारी रख सकते हैं।