Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लगा सकता है छलांग, विशेषज्ञों ने जताए 7,000 डॉलर प्रति औंस के अनुमान

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लगा सकता है छलांग, विशेषज्ञों ने जताए 7,000 डॉलर प्रति औंस के अनुमान

Edited By Urmila,Updated: 24 Jan, 2026 10:45 AM

gold could surge in the international market

विश्लेषकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें आने वाले समय में 7,000 डालर प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं।

जालंधर/दिल्ली (धवन) : विश्लेषकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें आने वाले समय में 7,000 डालर प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं। पिछले एक साल में सोने के दाम करीब 73 प्रतिशत बढ़कर 4,800 डालर प्रति औंस से ऊपर पहुंच चुके हैं और इसमें आगे करीब 46 प्रतिशत की और तेजी की संभावना जताई जा रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि भू-राजनीतिक अनिश्चितता, संरचनात्मक रूप से ऊंचे वित्तीय घाटे, केंद्रीय बैंकों की मजबूत मांग और सहायक वास्तविक ब्याज दर माहौल के चलते सोने की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। सैमको सिक्योरिटीज के अपूर्व शेठ के अनुसार, सोना शॉर्ट-टर्म ट्रेड की बजाय लंबी अवधि के पोर्टफोलियो के लिए एक भरोसेमंद एंकर एसेट है।

उन्होंने कहा कि मजबूत तेजी के बाद अल्पकालिक समेकन स्वाभाविक है, लेकिन व्यापक परिदृश्य को देखते हुए आने वाले वर्षों में सोना बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। फिबोनाची एक्सटेंशन विश्लेषण के आधार पर अगला बड़ा लक्ष्य करीब 7,040 डॉलर प्रति औंस के आसपास है, जो अगले दो से तीन वर्षों में और तेजी का संकेत देता है। यदि रुपए में स्थिरता बनी रहती है तो एम.सी.एक्स. पर इसका स्तर करीब 2.3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक हो सकता है।

जेफरीज के ग्लोबल हैड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रिस्टोफर वुड का भी मानना है कि सोने में जारी तेजी बरकरार रहेगी और आने वाले महीनों में यह 6,600 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक आय वृद्धि और आर्थिक चक्रों को ध्यान में रखते हुए सोने के दीर्घकालिक मूल्य लक्ष्य समय-समय पर बढ़ाए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में निवेशकों के लिए सोना एक सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश विकल्प बना हुआ है।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!