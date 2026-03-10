Main Menu

  • Gold-Silver Rate: सोना-चांदी के दामों में उछाल, मंगलवार के ताजा Rate जारी

Edited By Vatika,Updated: 10 Mar, 2026 11:55 AM

gold silver rate

मंगलवार को सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

पंजाब डेस्क: मंगलवार को सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दाम बढ़ने से खरीदारों पर असर पड़ सकता है।

Jalandhar Sarafan Association के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,64,500 रुपए दर्ज की गई, जबकि सोमवार को इसका भाव 1,63,700 रुपये था। इसी तरह 22 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,52,990 रुपये हो गया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है और इसका रेट 2,81,500 रुपये तक पहुंच गया है, जो सोमवार को 268,300 था। सराफा कारोबारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और मांग बढ़ने के कारण कीमतों में यह तेजी देखने को मिल रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

