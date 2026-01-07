Geeta Zaildar ने काबू किया सितारों की मौ/त की अफवाहें फैलाने वाला व्यक्ति, किए बड़े खुलासे

Edited By Kamini,Updated: 07 Jan, 2026 03:09 PM
पंजाब डेस्क : पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर गायक गीता जैलदार ने सोशल मीडिया पर मशहूर कलाकारों और नामी हस्तियों की मौत से जुड़ी झूठी खबरें फैलाने वाले एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया है। यह व्यक्ति लंबे समय से फेक वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह कर रहा था और सितारों की मौत की अफवाहें फैला रहा था।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पिछले 3 से 4 सालों से यह फर्जी सोशल मीडिया पेज चला रहा था। गीता जेलदार के सवालों के जवाब में उसने माना कि वीडियो वही खुद बनाता था और उनमें इस्तेमाल की गई आवाज भी उसी की होती थी।
आरोपी ने कई बड़ी हस्तियों की दर्दनाक मौत की झूठी खबरें फैलाईं, जिनमें शामिल हैं-
- Gurpreet Ghuggi: वीडियो में दावा किया गया कि मशहूर कॉमेडियन गुरप्रीत घुग्गी का निधन हो गया है।
- Ammy Virk: गैंगस्टरों के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से मौत की झूठी खबर फैलाई गई।
- Sanjay Dutt: एक भीषण सड़क हादसे में बॉलीवुड अभिनेता की मौत की फर्जी अफवाह उड़ाई गई।
- Charanjit Singh Channi: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में भी गलत खबरें प्रसारित की गईं।
- इसके अलावा Diljit Dosanjh एवं Babbu Maan जैसे कलाकारों के नाम भी इन फेक खबरों में इस्तेमाल किए गए।
गीता जेलदार ने किया खुलासा
सामने आए वीडियो में गीता जेलदार आरोपी को पकड़कर उसकी करतूतें सार्वजनिक करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे पिछले तीन दिनों से इस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। गायक ने कहा कि अब इस तरह की फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की अफवाहें फैलाने की हिम्मत न कर सके। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
