  • पंजाब के इस इलाके में चली गोलिया, पुलिस ने किया Encounter

Edited By Vatika,Updated: 31 Dec, 2025 12:38 PM

firing punjab encounter

नवांशहर के मूसापुर रोड पर स्थित ‘वर्मा कलैक्शन’ नामक दुकान पर फायरिंग की

नवांशहर(त्रिपाठी): नवांशहर के मूसापुर रोड पर स्थित ‘वर्मा कलैक्शन’ नामक दुकान पर फायरिंग की कोशिश करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान पुलिस द्वारा की गई घेराबंदी के दौरान हुई, जिसमें जवाबी फायरिंग में आरोपी की टांग पर गोली लगी।

एस.एस.पी. तुषार गुप्ता ने बताया कि कुछ दिन पहले 'वर्मा कलैक्शन' के मालिक रवि कुमार से विदेशी नम्बर से 12 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती न देने पर बुलैट सवार 2 बदमाशों ने दुकान पर फायरिंग का प्रयास किया था। इस घटना के बाद सी.आई.ए. स्टाफ और सिटी पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी थीं। आज पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बंगा रोड के पास रेकी कर रहे हैं। जब पुलिस ने ड्रीम पैलेस के पास उन्हें रोकने की कोशिश की, तो आरोपी ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से गोलियां चला दीं। एक गोली पुलिस की गाड़ी पर भी लगी। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में आरोपी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अपराधिक इतिहास और खुलासे
पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह न केवल नवांशहर बल्कि पंजाब के अन्य जिलों में भी सक्रिय था:
कपूरथला: आरोपियों ने हाल ही में 2 पैट्रोल पंपों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।
जालंधर: गिरोह ने जालंधर में एक ज्वेलरी शॉप लूटने की कोशिश की थी।

हथियारों की बरामदगी
पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस को अहम सुराग एक ऑनलाइन पेमैंट से मिला। वारदात के बाद जब आरोपी भाग रहे थे, तो उन्होंने मजारी के एक पैट्रोल पंप से तेल भरवाया और भुगतान गूगलपे के जरिए किया। डिजिटल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड और सी.सी.टी.वी. फुटैज की मदद से पुलिस सुखजिंदर और उसके साथियों की पहचान करने में सफल रही। एस.एस.पी. ने बताया कि मुख्य आरोपी जसविंदर सिंह उर्फ ‘कुकड़ मजारिया’ विदेशी नंबर से फिरौती मांग रहा था। पुलिस अब गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

