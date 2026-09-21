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Batala: घर के बाहर टहल रहे युवक की गोली मारकर ह/त्या, इलाके में सनसनी

Edited By Kamini,Updated: 21 Sep, 2026 09:47 AM

firing in batala

बताया जा रहा है कि मृतक 5 बहनों का इकलौता भाई था।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): बटाला में युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बटाला के मल्लियांवाल गांव में आज देर शाम उस समय सनसनी फैल गई जब घर के बाहर टहल रहे एक 35 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार वाले उसे इलाज के लिए बटाला सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक 5 बहनों का इकलौता भाई था।

मृतक की पहचान फलजीत सिंह उर्फ ​​लाली पुत्र सुलखन सिंह निवासी गांव मल्लियांवाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि फलजीत सिंह अपने घर के बाहर टहल रहा था। इस दौरान कुछ लोग पैदल उसके पास आए और उससे बात करने लगे। परिवार के मुताबिक, बातचीत के दौरान बहस हो गई और इसके बाद उसे गोली मार दी गई। परिवार वालों के मुताबिक, गोली युवक के सिर में लगी, जिससे उसकी हालत काफी गंभीर हो गई। उसे तुरंत बटाला सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी।

मृतक के चाचा लखविंदर सिंह ने बताया कि पार्टनरशिप को लेकर चल रहे विवाद को लेकर परिवार में पहले से ही तनाव था। उन्होंने बताया कि पार्टनरशिप में पहले से ही कंबाइन थी, जबकि बाद में फलजीत सिंह उर्फ ​​लाली ने भी एक कंबाइन खरीद ली थी। चाचा के मुताबिक, इसके बाद फलजीत सिंह का कंबाइन का काम शुरू हो गया, जबकि दूसरी पार्टी का काम प्रभावित हुआ और इसी बात को लेकर विवाद हो गया। उन्होंने बताया कि मृतक युवक के पिता की एक महीने पहले मौत हो गई थी और अब उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने बताया कि फलजीत सिंह पांच बहनों का इकलौता भाई था और उसके दो छोटे बच्चे भी हैं। 

इस बारे में बटाला सिविल अस्पताल के डॉ. विपनदीप सिंह ने बताया कि युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और इस बारे में पुलिस को सूचित कर दिया गया है। घटना के बाद मल्लियांवाल गांव में मातम का माहौल है। परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों और फायरिंग के असली कारणों की पुलिस जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी।

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