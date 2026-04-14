Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जालंधर में दिनदहाड़े फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, इलाके में दहशत

जालंधर में दिनदहाड़े फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, इलाके में दहशत

Edited By Kalash,Updated: 14 Apr, 2026 02:53 PM

filmy style kidnapping in jalandhar

घटना का खुलासा सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।

जालंधर (सुनील): थाना लांबड़ा के अधीन आते चिट्टी मोड इलाके में गत दिन एक युवक के साथ मारपीट कर उसे जबरन कार में बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। घटना का खुलासा सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।

जानकारी के अनुसार, चिट्टी मोड़ के पास एक युवक और एक महिला सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान एक पजेरो गाड़ी वहां आकर रुकी, जिसमें चार से पांच युवक सवार थे। आरोप है कि हमलावर तेजधार हथियारों से लैस थे और उन्होंने मौके पर मौजूद युवक पर हमला करते हुए उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी युवक को ले जाते समय उस पर हमला भी किया गया।

PunjabKesari

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने मंगलवार सुबह मोगा में दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान सिकंदर के रूप में हुई है।

और ये भी पढ़े

पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। प्रारंभिक जांच में इस घटना के पीछे पैसों के लेन-देन का मामला सामने आने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस ने अभी इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!