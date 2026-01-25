पुलिस कस्टडी में चूक! चलती गाड़ी से भाग निकला आरोपी, हथकड़ी छुड़ाकर हुआ फरार

जगराओं पुल के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब पुलिस रिमांड पर लिया गया एक आरोपी चलती सरकारी गाड़ी की खिडक़ी खोलकर फरार हो गया। पुलिस पार्टी उसे पकडऩे के लिए पीछे भी भागी लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने आरोपी विक्की...

लुधियाना (राज): जगराओं पुल के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब पुलिस रिमांड पर लिया गया एक आरोपी चलती सरकारी गाड़ी की खिडक़ी खोलकर फरार हो गया। पुलिस पार्टी उसे पकडऩे के लिए पीछे भी भागी लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने आरोपी विक्की राज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक 23 जनवरी को थाना डिविजन नंबर-2 में दर्ज केस के आरोपी जमीपाल, विक्की राज और जगदीप सिंह को चोरी की बाइक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनका देर शाम को माननीय प्रभजोत भट्टी की कोर्ट से एक दिन का पुलिस रिमांड दिया था। रात को सब-इंस्पैक्टर गुरदेव सिंह, हवलदार साहिल और एक अन्य मुलाजिम करम सिंह आरोपियों को सरकारी गाड़ी में वापस लेकर जा रहे थे। जब वे जगराओं पुल के पास स्थित जे.एम.डी. मॉल के सामने पहुंचे तो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे आरोपी विक्की राज ने अचानक अपनी हथकड़ी से हाथ छुड़ाया और चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी। पुलिस मुलाजिमों ने तुरंत गाड़ी रोककर उसका पीछा किया लेकिन रात के अंधेरे के कारण वह गलियों में गायब हो गया।

इस घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। लापरवाह अधिकारियों और मुलाजिमों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। फिलहाल पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।