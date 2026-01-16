फिरोजपुर में नशा तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, ड्रग मनी और सोने के जेवरात के साथ दो महिलाएं गिरफ्तार

Edited By VANSH Sharma,Updated: 16 Jan, 2026 01:05 AM
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) फिरोजपुर रेंज की पुलिस ने गुप्त सूचना और तकनीकी स्रोतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से मंगवाई गई 50 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए नशा तस्कर संदीप सिंह उर्फ़ सीपा की मां और पत्नी को 2 किलो हेरोइन, 47.50 लाख...
फिरोजपुर (कुमार): एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) फिरोजपुर रेंज की पुलिस ने गुप्त सूचना और तकनीकी स्रोतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से मंगवाई गई 50 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए नशा तस्कर संदीप सिंह उर्फ़ सीपा की मां और पत्नी को 2 किलो हेरोइन, 47.50 लाख रुपए की ड्रग मनी और सोने के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स फिरोजपुर रेंज के अधिकारियों ने बताया कि नवंबर 2025 में ANTF ने संदीप सिंह उर्फ़ सीपा को पाकिस्तान से मंगवाई गई 50 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। अब पुलिस को जानकारी मिली कि उसकी मां रानो और पत्नी हरप्रीत कौर उसका नशा तस्करी रैकेट चला रही हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2 किलो हेरोइन, 47.50 लाख रुपए और सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों महिलाओं के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक ट्रेस किए जा रहे हैं और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 13 दर्ज किया गया है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here